Un joueur anglais bientôt suspendu à cause de paris sportifs

L’addiction continue.

Après Ivan Toney, qui a été suspendu de terrain pendant huit mois pour avoir enfreint la règle des paris sportifs, c’est au tour d’Harry Toffolo, le défenseur gauche de Nottingham Forest, d’en prendre pour son grade. D’après Reuters, l’Anglais de 27 ans est sous le coup d’un an de suspension après l’accusation de 375 infractions par la Football Association (FA). Les actes auraient été commis entre 2014 et 2017 alors qu’il jouait sous les couleurs de Norwich et enchaînait les prêts dans les divisions inférieures. L’instance anglaise attend une réponse de la part du joueur avant le 19 juillet afin de statuer sur son cas. Les sanctions devraient être plus sévères qu’Ivan Toney, accusé de « seulement » 262 infractions et condamné à près de 60 000 euros d’amende.…

AC pour SOFOOT.com