Un jeune supporter de l’OM pris à partie à la Beaujoire, son père fait un infarctus

La débilité n’a pas de couleur.

Trois mois après l’affaire Kenzo, un autre très grave incident impliquant un jeune supporter marseillais est survenu, ce vendredi soir à la Beaujoire lors du match entre le FC Nantes et l’OM (1-1). C’est sa mère qui a raconté le déroulé des évènements ( « corroboré par plusieurs témoins » selon Presse Océan), sur Twitter : pris à partie par des supporters nantais, alors qu’il se situait en tribune Océane (et non pas dans le parcage visiteurs) juste à côté de la très animée tribune Loire, l’enfant de six ans et sa famille ont essuyé crachats, injures et projectiles. À tel point que le père, en voulant défendre son fils, a fait un infarctus et a dû être réanimé à deux reprises par les secours, pendant la rencontre.…

JB pour SOFOOT.com