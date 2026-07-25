Un jeune joueur uruguayen décède tragiquement
Le football uruguayen est en deuil. Mario Bruno Bentancor, jeune attaquant de 22 ans, est décédé ce samedi des suites d’un arrêt cardiorespiratoire . Formé dans le célèbre club de Peñarol, le jeune homme était considéré comme un espoir du ballon rond dans son pays, avant de connaître des difficultés à faire décoller sa carrière. Ces derniers jours, il avait tenté de se relancer en décrochant un contrat en Argentine, au Deportivo Riestra.
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