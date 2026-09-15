Un jeune de 15 ans entame un bras de fer pour quitter Manchester United

« Muscle ton jeu Robert », version administration. Un certain Joseph Junior Andreou O’Cearuill, alias JJ Gabriel, fait partie des plus gros espoirs de Manchester United . La preuve en est : il est devenu cet été le plus jeune joueur à avoir porté les couleurs de MU, lors d’un match amical face à l’Atlético de Madrid à Stockholm (2-1). Le prodige de 15 ans, auteur d’un triplé en Youth League face au Sabah la semaine passée, aurait demandé à quitter le club.

Preuve de cette rupture, JJ Gabriel a supprimé tout contenu le liant à Manchester United sur son compte Instagram et aurait fait l’impasse sur l’entraînement du mardi. Sa décision aurait plongé le board mancunien dans l’incompréhension selon les informations du Daily Mail .…

MB pour SOFOOT.com