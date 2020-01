Un jeune Américain survit plus de 20 jours dans le froid polaire de l'Alaska

Comme dans les films. « SOS » écrit dans la neige, un point noir qui émerge du blanc et qui s'agite. Il s'agit, d'un homme, d'un jeune homme, qui lève les bras au ciel en direction de son sauveur. Un hélicoptère qui recherchait depuis plusieurs jours maintenant Tyson Steele dans cette immensité glacée qu'est l'Alaska et qui l'a donc retrouvé ce jeudi. Voilà l'histoire incroyable, qui ne manquera sans doute pas d'intéresser Hollywood..., qu'a vécu ce jeune Américain de 30 ans resté plus 20 jours dans un froid polaire. Sans toit ni beaucoup de vivres, depuis l'incendie de sa cabane dans laquelle il vivait depuis plusieurs mois.Nous sommes loin de tout, dans l'Alaska sauvage, au nord-est du Canada. C'est là que Tyson Steele avait décidé de vivre un temps. En pleine nature. Un peu comme dans « Into the Wild », le livre de Jon Krakauer, adapté au cinéma par Sean Penn. Autant dire que le moindre imprévu ou incident peut, dans ce contexte, avoir des conséquences dramatiques.Il n'a pas réussi à sauver son chien PhilEt c'est donc ce qui est malheureusement arrivé au jeune aventurier. « Sa cabane a brûlé à la mi-décembre tuant son chien et le laissant isolé dans des températures en dessous de zéro et avec aucun moyen de communication pendant 23 jours », écrit la police de l'Alaska qui est venue à son secours.Le jeune homme a été retrouvé sain et sauf jeudi dans cette zone où il vivait depuis septembre, loin de tout lieu d'habitation. Il a raconté son incroyable lutte pour survivre aux States Troopers de l'Alaska, qui l'ont publiée sur leur site internet. « Il était une heure ou deux du matin et j'étais éveillé dans cette cabine froide », dit-il. Quand il sort de sa chaumière, le toit est en feu, il dit avoir eu juste le temps de récupérer quelques affaires. Son chien, en revanche, ne le suit pas. « Mon chien commence à hurler. A l'intérieur. Et je pensais qu'il n'était pas ...