Un jeune Américain jette une bouteille à la mer, un Français lui répond 9 ans après

« Salut, mon nom est Max. » Une amorce de courrier qui semblerait bien banale... si la lettre n'avait bravé les courants et parcouru l'océan Atlantique d'est en ouest ! L'histoire commence quand le 21 août 2010, Max Vredenburgh, alors âgé de 10 ans, prend sa plus belle plume.« J'aime les pommes, j'aime la plage, ma couleur préférée est le bleu, j'aime les animaux, j'aime les voitures, et j'aime l'espace », détaille le jeune garçon qui promet d'en « dire un peu sur lui » à quiconque répondrait à sa missive. Il a ensuite placé son message dans une bouteille et l'a jetée dans l'océan Atlantique depuis la plage de Rockport, dans l'Etat américain du Massachusetts.Récemment, le père de Max lui envoie une suite de messages sur son téléphone, en particulier la photo d'une lettre. Il s'agit de la réponse au message qu'il a mis à l'eau 9 ans auparavant. Le désormais étudiant confiera à CNN ne pas avoir réagi sur le moment, ne se souvenant pas avoir jeté une bouteille à la mer : « Mes parents ont toujours conservé des choses de notre enfance. » Mais : « Ensuite j'ai lu la lettre du destinataire et mon cœur a fait un bond. »« Tu as beaucoup grandi pendant tout ce temps »Le Max de 19 ans a sous ses yeux un courrier tapuscrit de deux pages : « Salut, j'ai trouvé ton message dans une bouteille le 10 octobre 2019 dans une plage de France, entre Contis et Mimizan. [...] il a mis neuf ans à parcourir les 6000 kilomètres qui nous séparent. Tu as beaucoup grandi pendant tout ce temps : de 10 à 19 ans. » L'auteur de la lettre joint deux cartes afin que Max puisse identifier précisément la plage des Landes où son courrier a été découvert, vraisemblablement dans un très bon état. Environ 5500 kilomètres séparent Rockport de Mimizan. « Je suis stupéfait », écrit Max dans un message publié sur Twitter le 9 novembre et partagé plus de 130 000 fois. Il n'arrive pas à croire que ...