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Un international néo-zélandais devient une star d'Internet
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 10:49

Un international néo-zélandais devient une star d'Internet

Un international néo-zélandais devient une star d'Internet

On va plus le suivre que son pays. Le patronyme Tim Payne ne parle à pas grand monde, même aux addictes de Football Manger, et pourtant. L’international néo-zélandais est en train de devenir une star du Mondial depuis qu’un influenceur argentin a appelé ses abonnés à faire de ce joueur un « héros » de l’été.

1 000 followers par minute

L’histoire de Tim Payne racontée par le Guardian . Valen Scarsini, l’influenceur en question, l’a identifié comme le joueur le moins connu de la Coupe du monde. Il avait moins de 5 000 abonnés sur Instagram jusqu’à ce que les fans de Scarsini ne se mettent à le suivre en masse. Par minute, plus de 1 000 personnes se sont abonnées à lui. L’attaquant de 32 ans, qui évolue à Wellington Phoenix comptabilise désormais plus d’un millions de followers . C’est plus que Chris Wood, la star néo-zélandaise. Pour leur troisième coupe du monde, les Kiwis sont dans le groupe G du Mondial. Il y affronteront la Belgique, l’Égypte et l’Iran.…

UL pour SOFOOT.com

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