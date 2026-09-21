Un international marocain prend sa retraite

Il aurait pu être technicien dans le nucléaire, il a préféré devenir artilleur. À 39 ans, Khalid Boutaïb a annoncé prendre sa retraite après plus de 200 matchs au niveau professionnel et des buts à la pelle. Avant de porter le maillot du Gazélec Ajaccio en Ligue 1, l’avant-centre marocain a bourlingué dans le monde amateur et n’est pas passé par un centre de formation. « Je n’ai jamais cessé d’y croire » , a-t-il rappelé dans sa vidéo d’adieu.

Buteur en Coupe du monde

Un parcours atypique pour un numéro 9 anachronique. Avec Le Havre, le Paris FC ou Pau, il a fait trembler les défenses de Ligue 2, tout en s’exportant à l’international, au Yeni Malatyaspor (Turquie), au Zamalek SC (Égypte) et au KAC Marrakech (Maroc).…

EL pour SOFOOT.com