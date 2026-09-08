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Un international italien à Modène
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 21:20
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Un international italien à Modène

Un international italien à Modène

Le coq, qui ne chante plus. Un vainqueur de l’Euro à Modène ! Andrea Belotti s’est engagé chez le sixième de la dernière campagne de Serie B pour une saison. L’attaquant de 32 ans avait quitté la Serie B en 2014. Depuis 2022, été de son départ du Torino, où il avait passé sept ans, la carrière du Coq ne ressemble pas à grand chose : une saison sans but en Serie A avec la Roma, une saison entre la Roma jusqu’en hiver et la Fiorentina jusqu’en été, un saison entre Côme jusqu’en hiver et le Benfica jusqu’en été, et huit petits matchs de Serie A la saison dernière avec Cagliari, où il a longtemps été blessé.

Modène n’est pas franchement un grand club en Italie : le meilleur classement du club d’Émilie-Romage remonte à 1947. Les Jaune et Bleu, chez qui ont joué Luca Toni, François Modesto et Asamoah Gyan, s’étaient hissés à la troisième place de Serie A.…

UL pour SOFOOT.com

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