Un international brésilien fête la réélection de Lula à sa manière
Meilleur en dehors que sur le terrain. Ce dimanche soir rimait avec fête au Brésil. Le président sortant, Lula, a été réélu avec 51,8 % des voix .
Celui qui va entamer son quatrième mandat a devancé Flavio Bolsonaro, fils de Jair, qui avait mis en avant les mêmes idéaux d’extrême droite que papa. Et visiblement, la victoire du Parti des travailleurs fait aussi des heureux chez certains footeux .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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