Un international belge suspendu six matchs pour propos racistes

Dante tes dents.

La MLS a suspendu Dante Vanzeir, attaquant des New York Red Bulls, pour six matchs après avoir tenu des propos racistes lors du match face à San Jose Earthquakes, ce dimanche, (1-1), lors de la 7 e journée. Le buteur est arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise en février dernier. L’international belge (1 sélection en 2021) a tenu des propos racistes contre le joueur franco-américain Jeremy Ebobisse, qui avait expliqué « qu’un adversaire avait tenu des propos racistes à son encontre », sans donner le nom de la personne en question. Les Red Bulls ont présenté « leurs excuses sans réserve pour ces événements inacceptables », via un communiqué, paru sur les réseaux. Le buteur a été suspendu du groupe pro et a été sanctionné économiquement avec une amende dont le montant n’a pas été dévoilé.…

TJ pour SOFOOT.com