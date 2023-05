information fournie par So Foot • 31/05/2023 à 17:29

Un international A dans la liste de Ripoll pour l'Euro Espoirs

Une liste qui pue le talent à tous les étages.

Sylvain Ripoll a dévoilé ses 23 joueurs retenus pour le Championnat d’Europe Espoirs qui se déroulera du 21 juin au 8 juillet prochains en Roumanie et en Géorgie. Le technicien a réservé quelques surprises. En défense, on note la présence de Loïc Badé, qui réalise une bonne deuxième partie de saison avec le Séville FC. Son club est qualifié pour la finale de Ligue Europa, qui se jouera ce mercredi. Elye Wahi, qui facture 17 points et 6 passes décisives en 32 matchs avec Montpellier en 2022-2023, participera également à l’aventure, tout comme Rayan Cherki, Bradley Barcola ou Arnaud Kalimuendo.…

TJ pour SOFOOT.com