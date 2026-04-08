Un influenceur fait une coupe de cheveux au Bernabéu

Voilà au moins une coupe que les Merengues ne voudront pas soulever. Lors de la rencontre entre le Real de Madrid et le Bayern, le Bernabéu s’est transformé en salon de coiffure peu avant la fin de la rencontre. En effet, deux « supporters » ont laissé tomber les encouragements pour se concentrer sur la réalisation d’une coupe de cheveux , tondeuse à la main.

Une initiative mal reçue

Cette action ne passe pas auprès des supporters du Real. Concentrés sur le soutien de leur équipe dans une fin de match à suspense, les fans de la Casa Blanca ont largement critiqué l’initiative de ce coiffeur anglais. Une opération aussi « dégoûtante » que « dérangeante » pour les personnes derrière eux, selon The Sun . Une action qui interroge aussi sur la sécurité dans le stade, qui a laissé ces énergumènes rentrer avec leur tondeuse. Bref, un coup de pub à l’effet inverse, bien loin des plus grandes prouesses de Rémi Gaillard.…

TC pour SOFOOT.com