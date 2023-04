information fournie par So Foot • 23/04/2023 à 10:46

Un incroyable record d’ancienneté au Portugal

38 saisons qu’il galope sur les terrains professionnels de football, en Europe et ailleurs.

Alors forcément, Kazuyoshi Miura en connaît un rayon quand il est question de records d’ancienneté. Et le Japonais en a battu un nouveau, ce samedi : l’attaquant est en effet devenu le plus vieux joueur à participer à une rencontre officielle au Portugal, tout simplement. Son âge ? 56 ans, un mois et 24 jours.…

