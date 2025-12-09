 Aller au contenu principal
Un incendie ravage un immeuble de Manhattan
information fournie par AFP 09/12/2025 à 17:29

Les pompiers de New York tentent d'éteindre un incendie dans l'Upper West Side, le 9 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un incendie a ravagé mardi un immeuble de l'ouest de Manhattan, avant d'être rapidement circonscrit par les pompiers, qui déplorent trois blessées légers, dont l'un des leurs.

Le feu s'était déclaré en début de matinée au dernier étage d'un immeuble qui en compte six, dans le quartier de l'Upper West Side.

De très nombreux pompiers se sont rendus sur place pour en venir à bout et les rues du quartier ont été fermées à la circulation.

"Nos unités sont arrivées sur les lieux en un peu plus de trois minutes. C'est un temps de réponse extrêmement impressionnant", a déclaré lors d'un point presse sur place le chef des opérations, Kevin Woods.

Il a précisé que les deux occupants de l'immeuble qui ont été blessés se trouvaient l'un sur le toit, l'autre au troisième étage. Tous les autres habitants avaient quitté les lieux après que l'incendie s'est déclaré. On ignore pour le moment les causes du sinistre.

Les personnes évacuées ont été prises en charge par les secours dans des bus mis à leur disposition par la régie des transports de la ville. A New York, le thermomètre affichait en début de matinée -8 degrés.

