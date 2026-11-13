« Un immense privilège » : le message d'adieu de Carrick à Manchester United

Ce qui devait arriver arriva. Alors que l’on connaît d’ores et déjà son remplaçant, Michael Carrick a officiellement fait ses adieux à Manchester United via ses réseaux sociaux.

L’ancien milieu de terrain a tenu à s’adresser aux supporters à travers un long message : « J’ai eu l’immense privilège de diriger Manchester United, le club de football que j’aime. Rares sont ceux qui ont la chance de vivre cela et de le ressentir, et j’en suis infiniment reconnaissant… Je sais que les résultats n’ont pas été au rendez-vous ces derniers temps, mais vous ne m’avez témoigné que de l’amour et du soutien à des moments où la chose la plus facile, et celle que la plupart finissent par faire, aurait été de tourner le dos . Cela compte bien plus qu’une ou deux victoires. C’est ce qui fait de vous ce que vous êtes. C’est pour cela que je suis tombé amoureux de ce club il y a tant d’années. Un merci tout particulier à mon équipe d’entraîneurs. Vous m’avez donné tout ce que vous aviez, jour après jour, et je n’aurais pas pu rêver mieux. » …

AP pour SOFOOT.com