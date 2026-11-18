Un homme abattu par balles à Toulouse, deuxième règlement de compte mortel en trois jours

Le procureur de Toulouse David Charmatz, le 13 février 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un homme d'environ 30 ans a été abattu dans la nuit de mardi à mercredi à Toulouse, "le sixième narchomicide de l'année dans les quartiers toulousains", déplore le procureur.

Vers 02h50, sur un point de deal du quartier sensible de la Reynerie, la victime a été découverte par des policiers municipaux, une balle dans la tête, et a succombé à ses blessures peu après l'attaque.

Les agresseurs sont "deux individus arrivés en trottinette, selon les premiers éléments de l'enquête", a précisé à l'AFP le procureur de Toulouse David Charmatz.

D'après les images captées par des caméras de vidéo-surveillance, un des deux hommes a tiré avec une arme de poing. Des douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées près du corps.

Ce nouvel homicide survenu à Toulouse, où la violence provenant du trafic de drogue a considérablement augmenté en 2026, est lié "à une guerre de territoire entre des groupes qui tiennent des points de deal entre la Reynerie et Bellefontaine", deux quartiers situés dans le grand ensemble du Mirail, dans l'ouest de la 4e ville de France.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 19 ans, connu pour trafic de stupéfiants, a été tué à l'arrière d'une voiture sur le parking d'un bowling de Toulouse.

Le règlement de compte de mercredi "n'est pas forcément en lien avec celui de samedi", dans un quartier situé à l'autre extrémité de la ville.

"Ce ne sont pas seulement deux groupes qui s'affrontent, nous sommes en présence de multiples oppositions locales entre narcotrafiquants, malgré les succès nombreux en matière de récupération d'armes, d'arrestations", souligne le magistrat.

Dans ces deux affaires, l'enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police judiciaire.

A Toulouse, malgré le développement des livraisons de type "Uber shit", les règlements de comptes entre trafiquants pour le contrôle des points de deal ont explosé en 2026. Des tirs retentissent un jour sur deux, ou un jour sur trois, reconnaissent les autorités, dans les quartiers les plus touchés.

Dans le quartier du Mirail, les habitants ont fait circuler une pétition exprimant leur ras-le-bol des "fusillades", qui a recueilli plus de 17.000 signatures. Dans celui d'Empalot, des habitants ont manifesté en octobre après des tirs d'armes à feu non loin d'une école.