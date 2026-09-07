Un hommage au Népal pour le retour de la Ligue des champions

Un hommage au Népal pour le retour de la Ligue des champions

Il n’y a pas que le foot dans la vie. Dans un communiqué publié ce lundi, l’UEFA a annoncé organiser une minute de silence en marge de chaque rencontre de Ligue des champions après les inondations meurtrières qui ont récemment touché le Népal (et le Tibet).

L’instance prévoit également d’installer une bannière dans chaque stade avec un message de soutien à la population népalaise. L’UEFA en a également profité pour « exprimer [ses] plus sincères condoléances et [son] soutien au peuple népalais ». …

ABS pour SOFOOT.com