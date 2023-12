Un hologramme de Maradona félicite l’Argentine à Times Square

Cherchez l’erreur.

Un an jour pour jour après la victoire de l’Argentine au Mondial 2022, un hologramme de Diego Maradona a défilé ce lundi sur les écrans géants de Times Square à New York pour féliciter les coéquipiers de Lionel Messi de leur triomphe au Qatar. La vidéo d’une minute montre en effet le fake Pibe de Oro lancer : « Il y a un an, vous m’avez offert le plus beau cadeau que je pouvais avoir. D’ici, je veux vous remercier au nom de tous les Argentins et je veux que le monde entier le sache. » …

AEC pour SOFOOT.com