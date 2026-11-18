Un haut-fourneau d'ArcelorMittal Dunkerque en pause après un incident dans la cokerie

Vue aérienne du site d'ArcelorMittal à Dunkerque le 10 février 2022. ( AFP / Pierre BEAUVILLAIN )

Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé mercredi arrêter pendant 48 heures la production de l'un des deux hauts-fourneaux en activité sur son site de Dunkerque (Nord), deux jours après avoir arrêté la cokerie du site en raison d'un récent incident technique.

La production globale du site n'est cependant "pas ralentie", a assuré ultérieurement ArcelorMittal à l'AFP.

Le 18 octobre, un "important incident d'exploitation" est survenu à la cokerie du site de Dunkerque lorsqu'une machine a déraillé. Et ces derniers jours, "une dégradation de la situation technique" a été constatée, ce qui a contraint le groupe à arrêter lundi la cokerie tout en la maintenant "à chaud", a expliqué ArcelorMittal.

Comme la cokerie fournit le combustible des hauts-fourneaux, ces derniers font désormais face à des problèmes d'approvisionnement. Les réparations à la cokerie "devraient s'étendre sur plusieurs semaines", selon le groupe.

L'arrêt du haut-fourneau n°3 "vise à maîtriser notre consommation de coke, sécuriser notre production dans la durée et protéger au mieux nos engagements et nos livraisons auprès de nos clients", a ainsi justifié ArcelorMittal.

En parallèle, le groupe compte "renforcer" ses approvisionnements externes en coke et a prévenu que la marche de ses installations "continuerait d'être adaptée en fonction de l'évolution" de ses stocks de coke et de la "sécurisation" des approvisionnements.

Seul le haut-fourneau n°4 continue actuellement de fonctionner sur le site, a encore précisé le groupe.

Interrogé par l'AFP, Gaëtan Lecocq, délégué CGT d'ArcelorMittal Dunkerque, craint que l'absence d'approvisionnement depuis la cokerie ait de "lourdes conséquences" pour l'emploi local, à commencer par des mesures de chômage technique.

"La cokerie, c'est le poumon de l'usine. Un être humain, s'il n'y a plus de poumon, il crève", compare-t-il.

La CGT du site dénonce depuis des années "un manque de maintenance et un manque d'investissement" dans cette installation, rappelle-t-il, redoutant ainsi des durées de réparation à rallonge.

ArcelorMittal Dunkerque, l'un des plus grands sites sidérurgiques d'Europe, compte plus de 3.000 salariés et produit environ 5,5 millions de tonnes d'acier brut par an.

Le haut-fourneau n°3 doit être remplacé dans les années à venir par un four électrique, un projet de 1,3 milliard d'euros confirmé par ArcelorMittal en début d'année, et pour lequel les travaux ont démarré ces derniers mois sur son site de Dunkerque.

Ce four électrique, qui doit entrer en service en 2029, est censé réduire de 27% les émissions de CO2 du site d'ici 2030 par rapport à son empreinte carbone actuelle.