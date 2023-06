Un groupe ultra montpelliérain met fin à ses activités

Merci, au revoir.

Le mercato bat son plein, certains s’envolent pour de nouveaux défis, quand d’autres décident de mettre un terme à leur carrière. Et c’est la deuxième solution qui a été retenue par l’Armata Ultras. Le groupe ultra de Montpellier a annoncé dans un communiqué sa dissolution et, ainsi, sa cessation d’activités. Après 20 ans de bons et loyaux services, c’est « le cœur lourd » que les Héraultais ont annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi soir. « Nous n’étions pas le groupe majeur de Montpellier, mais cette singularité nous caractérisant depuis toujours […] une vision souvent jusqu’au-boutiste que nous revendiquions et assumions […] malheureusement, force est de constater que cette dite mentalité n’a su perdurer au fil des années, jusqu’à disparaître », a lancé l’ex-groupe de supporters de la Paillade.…

AC pour SOFOOT.com