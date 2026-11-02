Un groupe ultra français annonce sa dissolution

Le stade de la Source en mode silencieux. Les Drouguis, groupe ultra de l’US Orléans, a annoncé sa dissolution dimanche après 22 années d’activité . Le club basé dans le Loiret est pensionnaire de National, simplement renommé Ligue 3 à l’aube de ce nouvel exercice, depuis la saison 2019-2020.

Dans son communiqué, le groupe justifie cette décision : « Notre ambition était simple : redonner une âme à ce club déclassé et inculquer une culture supporter. Depuis, l’USO a parcouru du chemin, jusqu’à devenir aujourd’hui l’unique club professionnel de la région. Nous avons grandi avec lui, partager ses joies comme ses périodes plus difficiles et contribué à transmettre cette culture à plusieurs générations de supporters. » …

MB pour SOFOOT.com