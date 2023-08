Un groupe rempli d’étoiles pour le PSG

Placé dans le groupe F en compagnie du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et Newcastle, le PSG hérite du tirage le plus relevé de cette édition 2023-2024. Un casting de rêve qui va pousser Paris à sortir le meilleur pour poursuivre son sans-faute en phase de poules depuis dix ans.

Chaque supporter du PSG fera sa propre analyse de ce groupe F cuvée 2023-2024 dans lequel s’est retrouvé le Paris Saint-Germain. Certains vont le trouver excitant, d’autres mettront l’accent sur son côté relevé, équilibré ou parleront même volontiers de “groupe de la mort”. Mais tous s’accorderont sur le plaisir qu’ils vont prendre devant les six prochaines rencontres européennes de leur club adoré, que ce soit au pied dur Mur Jaune du Westfalenstadion, au coeur de la Scala du foot de San Siro ou dans l’antre de St James’ Park des “nouveaux riches” (chacun son tour !) de Newcastle.

Dortmund, Milan, comme on se retrouve !

Une bonne dose de souvenirs plus ou moins récents, c’est ce que vont proposer deux des trois adversaires du club de la capitale en attendant le coup d’envoi de la première journée les 19-20 septembre 2023. À commencer par le BvB, virtuel champion d’Allemagne jusqu’à la dernière journée l’an passé, dont la double confrontation en mars 2020 est un souvenir impérissable de l’ère qatari en C1. Ce huitième de finale remporté 2-0 dans un Parc des Princes vide de ses supporters, du fait de la pandémie de Covid, avait mis fin à trois échecs cuisants à ce stade de la compétition marqués notamment par les désastres Barcelone et de Manchester United. Derrière, le PSG s’était qualifié – via le Final 8 certes – pour sa première et seule finale de C1 de son histoire. Paris devra donc ressortir le grand jeu face à une formation qui a de l’expérience derrière (Süle, Hummels ou l’ancien rennais Ramy Bensebaini) et une belle force de frappe devant (Malen, Reus, Brandt ou encore Sébastien Haller).…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com