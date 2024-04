Un groupe de supporters d’Angers dénonce une agression sexuelle au stade

Chargés de l’ambiance et du respect de la loi.

En marge du derby entre Angers et Laval au sommet du classement de Ligue 2, une spectatrice aurait été victime d’agression sexuelle d’après le Kop de la butte 1992, groupe de supporters angevins. À travers un communiqué publié ce mardi, les ultras indiquent avoir « appris avec stupeur et effroi qu’une agression sexuelle a eu lieu au sein du bloc supporter » et assure condamner « avec la plus grande fermeté cet agissement intolérable et inexcusable » .…

EL pour SOFOOT.com