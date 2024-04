information fournie par So Foot • 18/04/2024 à 11:57

Un gros coup dur pour Monaco dans la course au podium

Selon les informations de L’Équipe , Aleksandr Golovin ne devrait plus rejouer avec l’AS Monaco cette saison. Le milieu offensif russe s’est blessé à l’entraînement et souffre d’une entorse à la cheville, précise le quotidien. Résultat : cinq semaines d’indisponibilité et un exercice terminé, puisque la dernière journée se jouera dans pile un mois, le week-end du 18 mai.…

