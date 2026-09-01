Un grand voyageur pose ses bagages à Nantes
LA recrue pour enfin gagner un match ? Alors que Nantes traverse un début de saison cauchemardesque , avec trois défaites et un nul en quatre journées, et déjà un nouvel entraîneur, le club s’active durant les dernières heures du mercato afin de renverser la dynamique actuelle. La première recrue de la journée se nomme Balthazar Pierret . Il signe pour trois ans, plus une année en option.
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