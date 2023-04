Un grand pas pour le titre, un petit match pour le PSG

Le Paris Saint-Germain n'a joué qu'une vingtaine de minutes contre Lens samedi soir. Suffisant pour l'emporter 3-1 et faire le break au classement, mais toujours pas pour convaincre.

Le PSG a relevé la tête. Il en avait besoin après deux déconvenues au Parc des Princes et le retour du dauphin lensois à six points. En revanche, malgré l’expulsion précoce de Salis Abdul Samed, qui les a placés dans des conditions ultra-favorables, les Parisiens n’ont pas réussi à rendre une copie pleine, laissant encore un arrière-goût d’inachevé dans ce précieux succès (3-1). Le onzième titre de champion est en vue, mais il y a beaucoup à redire dans le contenu.

Champions mes faibles

Bousculé d’entrée de jeu, le leader a respiré avec l’expulsion de Salis Abdul Samed, dont la semelle est venue s’écraser sur la cheville d’Achraf Hakimi (19 e ). Une brèche s’est ouverte, et le PSG s’est engouffré dedans, comme le tueur froid qu’il doit être. Pendant dix minutes, la tornade pour laquelle certains supporters payent des places à trois chiffres s’est férocement déchainée. Des combinaisons variées et inspirées, du rythme, des prises de risque, de la percussion et trois buts, signés Kylian Mbappé (31 e ), Vitinha (37 e ) et Leo Messi (40 e ) – avec une délicieuse talonnade du Français en prime. L’orgasme, puis l’électrocardiogramme plat.…

Par Quentin Ballue, au Parc des Princes pour SOFOOT.com