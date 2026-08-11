Un Gone part s'aguerrir en Suisse
Période d’apprentissage. Ce mardi, à quelques heures de disputer un importantissime barrage retour de Ligue des champions contre le Sparta Prague, l’OL a officialisé le départ en prêt d’Enzo Molebe, qui part s’aguerrir toute la saison au Lausanne-Sport FC (D1 suisse) .
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