Un genou à terre lors des finales de coupes en France en hommage à Georges Flyod ?

À défaut d'une reprise de la Ligue 1, deux finales de coupes vont se disputer. Si beaucoup dissertent sur la présence et la jauge du public, une autre question mérite d'être posée : comment le foot français va-t-il se comporter, face à l'actuelle mobilisation répandue a travers le monde depuis le décès de George Floyd ? Autrement dit, les joueurs français doivent-ils et vont-ils poser un genou à terre ?

C'est un rituel qui s'est imposé en Premier League, avec évidemment sa part de communication bien pensée. Avant le coup d'envoi du match entre Tottenham et Manchester United par exemple, les joueurs se sont agenouillés. Un geste fort et symbolique, qui accompagne la vague de soutien et la prise de conscience qui traverse actuellement une partie du monde, afin de témoigner contre le racisme et les violences policières.Il ne faut surtout pas imaginer que ce type d'expression va de soi, dans le sport. Le CIO l'interdit pour l'instant, officiellement au nom de la charte olympique. Pour mémoire, les deux athlètes noirs Tommie Smith et John Carlos qui avaient levé en 1968 leur poing à Mexico avaient vu leur carrière brisée par les instances sportives pour avoir osé affirmer leur conviction et leur droit à la dignité.Toutefois, le foot est un monde à part. De fait, très tôt, des individualités (telle que Marcus Thuram, en Bundesliga) ont réagi lors des rencontres auxquelles elles participaient. Désormais, la problématique est bien plus vaste puisqu'il s'agit bien en quelque sorte de la reconnaissance "officielle" de cet acte de solidarité avec la bénédiction des clubs et des ligues. Or, même s'il demeure pour l'instant à l'arrêt, le foot tricolore a quand même deux dates importantes qui l'attendent : les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, sans parler du mini-tournoi de Ligue des champions à Lisbonne pour le PSG et le déplacement de l'OL en Italie (deux événements disputés à l'étranger).