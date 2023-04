Un gardien U19 du Shakhtar rejoint l’armée ukrainienne

Ça, c’est du courage !

Cela fait désormais plus d’un an que la Russie a envahi l’Ukraine. Volodymyr Seheda, gardien U19 du Shakhtar Donetsk, a annoncé ce samedi qu’il mettait sa carrière entre parenthèses afin de rejoindre l’armée et de défendre sa patrie. Alors qu’il a fêté ses 18 ans le 27 octobre dernier, le portier s’entraînait depuis quelque temps dans un des centres militaires du pays. Évacué, comme toute l’équipe U19, en Croatie au début du confit, il était revenu sur le territoire au début de la saison. « J’ai longuement réfléchi et j’ai pris la décision de retourner en Ukraine. Je ne peux tout simplement pas rester assis là quand il y a une guerre dans mon pays. Je n’ai jamais pensé à devenir militaire, mais maintenant ma patrie en a besoin. Jouer au football est un rêve de toute ma vie, et je ne le refuse pas. Après la victoire, j’aimerais revenir au football » , a-t-il expliqué au média local Terrikon.…

LT pour SOFOOT.com