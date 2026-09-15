Un gardien menacé de mort dans le championnat bolivien
Un métier à risques. La récente rencontre du championnat bolivien entre Club Always Ready et Guabirá a été l’occasion pour le premier club d’assommer son adversaire par six buts d’écart et de renforcer sa seconde position dans le championnat local, significative de qualification en Copa Libertadores. Mais mettons fin à tout suspens, Always Ready s’est vu offrir le match sur un plateau par son adversaire, contraint par son goal Juan Manuel Ferrel à une défaite obligatoire.
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