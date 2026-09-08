Un gardien anglais devient le roi d'un royaume ougandais
Passer de la neuvième division anglaise au statut de nouveau roi : comme quoi, dans la vie, tout est possible. Gardien du club londonien SE Dons, dans la banlieue sud de Londres, George Desmond Kamurasi a été plébiscité par le Royaume de Toro pour prendre la succession de son cousin, Rukirabasaija Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, décédé et ancien monarque . De nombreux médias anglais dont le Telegraph affirment que l’homme a été nommé après avoir reçu 15 des 18 votes du comité d’élection.
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