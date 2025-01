Un garçon de 14 ans meurt poignardé dans un bus londonien

Un bus londonien le 1er mars 2022 ( AFP / TOLGA AKMEN )

Un adolescent de 14 ans est mort poignardé mardi en plein après-midi dans un bus dans le sud-est de Londres, a indiqué la police, dernier exemple du fléau des violences à l'arme blanche au Royaume-Uni.

Appelée dans le quartier de Woolwich mardi en début d'après-midi, la police londonienne a indiqué dans un communiqué que "les secours ont traité sur place un garçon de 14 ans qui avait été blessé à l'arme blanche, mais il est malheureusement décédé peu après" leur arrivée.

Aucune arrestation n'a eu lieu à ce stade, a précisé la police qui a appelé des témoins éventuels à se manifester.

Cette attaque est la dernière d'une longue liste dans le pays, qui a vu le nombre d'incidents impliquant des armes blanches augmenter, au point que le Premier ministre Keir Starmer a évoqué une "crise nationale".

Pas plus tard que lundi, un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé d'un coup de couteau près d'une école dans le même quartier de Londres.

En septembre, un adolescent était mort poignardé dans ce même quartier de Woolwich. Trois jeunes hommes ont été inculpés pour meurtre et doivent être jugés l'an prochain pour ce que le procureur a qualifié lors d'une audience devant le tribunal de "représailles présentant toutes les caractéristiques d'une guerre de territoire".

Le député local Matthew Pennycook s'est dit "profondément attristé par cette nouvelle jeune vie perdue dans notre communauté".

De son côté, le maire de Londres Sadiq Khan, régulièrement accusé par l'opposition conservatrice de ne pas suffisamment agir contre les violences à l'arme blanche, a jugé l'incident "épouvantable". "Cette violence n'a absolument aucune place dans notre ville", a-t-il ajouté sur X.

Au total, plus de 50.500 incidents impliquant des couteaux ont été recensés par la police en Angleterre et au Pays de Galles entre mars 2023 et mars 2024, en augmentation de 4% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Et entre mars 2022 et mars 2023, 82% des victimes adolescentes d'homicides ont été tuées à l'arme blanche, contre 73% sur la même période l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels disponibles.

En septembre, une loi est entrée en vigueur interdisant les machettes et couteaux de type "zombie" (des armes à double tranchant, à la lame incurvée) associés à la culture des gangs, dont l'usage a doublé en cinq ans.