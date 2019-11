Un gagnant français à l'Euromillions toujours recherché

C'est un avis de recherche un peu particulier qui circule. Celui-ci est émis par la Française des jeux (FDJ) et a été placardé dans un bar-tabac de Bar-le-Duc. C'est là-bas qu'a été validé un bulletin gagnant pour l'Euromillions du 4 octobre dernier. Mais l'heureux gagnant de ces 2,5 millions d'euros ne s'est toujours pas fait connaître et pourrait perdre cet incroyable gain, raconte le Républicain lorrain. « Ça devient même fatigant », confie au quotidien régional Dominique Lehureaux, la gérante du bar-tabac en question, qui se démène pour trouver ce client mystère.Elle a publié un message (« URGENT ? Recherchons gagnant à Euromillions tirage du 4-10-19 ») qu'elle a relayé sur les réseaux sociaux et dans son établissement. La FDJ a de son côté exceptionnellement publié la combinaison gagnante (6, 9, 35, 41 et 44, avec les étoiles 6 et 9) pour tenter de rafraîchir la mémoire de ce millionnaire qui s'ignore. Car le temps presse. La FDJ a appelé Dominique Lehureaux pour lui faire savoir que le gagnant devait se faire connaître « avant le 3 décembre à minuit ».Lire aussi Euromillions : pour récupérer ses gains, un joueur verse 12 millions d'euros60 jours pour réclamer son gain en FranceDans le cas contraire, le pactole serait perdu, comme cela est précisé dans les règles de la loterie sur son site officiel, puisque « les billets gagnants de l'Euromillions sont valables pour une période de 60 jours en...