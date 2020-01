Un Français sur cinq touché par la crise du logement, selon la fondation Abbé Pierre

Risques pour la santé, fins de mois difficiles, confort insuffisant ou environnement quotidien et vie de famille impactés : la crise du logement touche, à des degrés divers, 15 millions de personnes, soit un Français sur cinq, selon le nouveau rapport de la fondation Abbé Pierre, publié jeudi.Parmi elles, quatre millions de personnes n'ont pas de logement ou sont mal-logées. Les sans-domicile sont de plus en plus souvent des personnes seules, alerte la fondation. Aujourd'hui, 65 % des 143 000 Français sans domicile n'ont ni conjoint ni enfant à charge. La FAP met en garde contre un phénomène qui s'aggrave mais reste « un angle mort » des politiques de lutte contre la pauvreté.Ces dernières années, dans un système d'hébergement d'urgence totalement saturé, des centres exclusivement dédiés à certains publics, et notamment aux familles avec enfants, ont ouvert. Le risque, selon la FAP, est de créer « une sorte de hiérarchie » parmi les plus précaires.Dans le froid et à l'étroitPlus de 2,8 millions de personnes vivent quant à elles dans des conditions de logement très difficiles du point de vue du confort. Un des premiers indicateurs du mal-logement est le manque d'espace. Près de 4,3 millions de personnes modestes vivent en situation de surpeuplement dit « modéré », c'est-à-dire qu'il leur manque une pièce par rapport à la norme d'occupation. Cette norme prévoit un minimum de 9 m2 pour une personne seule, 16 m2 pour un couple et 9 m2 par personne supplémentaire. Le surpeuplement est dit « accentué », lorsqu'il manque deux pièces par rapport à la norme de peuplement : 934 000 personnes sont dans cette situation.La précarité est aussi énergétique pour les foyers modestes : près de 3,6 millions de personnes ont froid dans leur logement, pour des raisons liées à la précarité. Les Français sont 44 % de plus qu'en 2006 à se priver de chauffage à cause de son coût.Le confort sanitaire ...