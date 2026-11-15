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Un Français blessé à la mi-temps
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 22:02

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Un Français blessé à la mi-temps

Un Français blessé à la mi-temps

Maignan Restes sur le banc. Face à la Turquie à Bordeaux, la France est rentrée au vestiaire sans inscrire le moindre but pour la dixième fois de suite. Héroïque dans son face à face avec Deniz Gül dans le premier acte, Mike Maignan a laissé sa place à Guillaume Restes pour la deuxième période. Touché à la cuisse, Magic Mike a posé ses fesses sur le banc.

Une deuxième sélection pour Restes

Guillaume Restes en profite pour honorer sa deuxième sélection. Le portier des Bleus avait déjà joué 90 minutes contre la Belgique au Stade de France en octobre dernier. Ce jour-là, les Français l’avaient emporté 4-1 après une fin de match de folie.…

MBC, au Stade Atlantique pour SOFOOT.com

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