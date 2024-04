Un Français au sifflet de Bayern-Real Madrid

Le monde nous envie nos arbitres.

Les Français seront grassement représentés dans les derniers carrés des Coupes d’Europe, et pas que grâce au PSG et Marseille. Selon RMC Sport, Clément Turpin a été désigné pour arbitrer la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Le Rhodanien a déjà officié lors de quatre rencontres de C1 cette saison, dont le huitième de finale retour entre Arsenal et Porto, ainsi qu’un match de C3, avec le quart de finale aller entre l’AC Milan et l’AS Rome.…

FL pour SOFOOT.com