UN FOYER DE GRIPPE AVIAIRE DÉTECTÉ EN HAUTE-CORSE PARIS (Reuters) - L'ensemble de la France sera placé mardi en niveau de risque "élevé" à la grippe aviaire après la découverte d'un foyer hautement pathogène en Haute-Corse, annonce lundi le ministère de l'Agriculture. Ce cas d'IAHP (influenza aviaire hautement pathogène) a été identifié dans le rayon animalerie d'une jardinerie proche de Bastia, après constatation de mortalités anormales parmi les volailles. Tous les oiseaux ont été euthanasiés, précise le ministère dans un communiqué. Depuis le 5 novembre, 45 départements étaient déjà en alerte après le signalement de plusieurs foyers de contamination par des oiseaux sauvages dans des pays du nord de l'Europe. L'état de "risque élevé" oblige les éleveurs à isoler leurs volailles. Il implique également l'interdiction de tout rassemblement d'oiseaux dans le cadre de concours ou de foires. (Rédaction de Paris)

