Un footballeur doit-il boire de l'eau avant d'avoir soif ?

Comme tous les sportifs, les footballeurs craignent la déshydratation. Une réaction qui n'intervient en réalité que dans de très rares cas, surtout si le joueur écoute son corps ainsi que ses sensations. En revanche, rien ne sert généralement de les anticiper... au risque de se surhydrater !

Kalu hospitalisé pour déshydratation

Juin 2019. Alors que la Coupe d'Afrique des nations ouvre pour la première fois de l'histoire ses portes à l'été en Égypte, Samuel Kalu est victime d'un malaise avant même le début de la compétition. ", rassure le porte-parole de la Fédération nigériane de football, Ademola Olajire, face à la presse." Flippant, à l'heure où le tournoi s'apprête à faire transpirer à grosses gouttes les malheureux joueurs ? Pas tant que ça, puisque peu de cas similaires seront finalement recensés durant l'épreuve.Parce qu'après coup, les partenaires et adversaires de l'attaquant bordelais ont pris toutes leur précautions pour éviter ce genre d'incident ? Parce que la CAF a imposé la mise en place de deux pauses supplémentaires au cours des différentes rencontres (à la 30et à la 75minute) ? Parce que les staffs médicaux ont tenu à rappeler à l'ordre leurs footballeurs, en leur réexpliquant leur besoin corporel en eau ? En tout cas, les médecins et kinésithérapeutes ne leur ont pas conseillé de "". Ou alors, ils se trouvaient dans le faux sans même le savoir.", donc. Satané conseil sorti de beaucoup trop de bouches d'éducateurs, entendu par une majorité de paires d'oreilles footballistiques ou retrouvé sur bon nombre de sites amateurs pour s'installer confortablement dans les cerveaux et se transformer en réflexe. À chaque pause de chaque entraînement, qu'il neige ou que le soleil cogne, les gorgées d'eau se multiplient donc pour éviter d'éventuels problèmes de santé pendant l'exercice physique. Pas une mauvaise idée en soi, mais pas forcément une bonne non plus.Car en réalité, à moins de