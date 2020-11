Un fonds de 100 millions d'euros pour digitaliser les petits commerces

Seul un magasin sur trois a un site Internet, a regretté le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, alors que les commerces "non essentiels" doivent fermer à cause du reconfinement et qu'ils peuvent uniquement excercer une activité de "click & collect". Le ministre a également appelé les Français à faire preuve d'un comportement patriotique et à favoriser le commerce de proximité".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse le 29 octobre 2020. ( POOL / IAN LANGSDON )

Alors que les commerces "non essentiels" ont dû fermer vendredi 31 octobre, avec l'entrée en vigueur du reconfinement, ils peuvent néanmoins continuer une certaine activité avec le "click & collect", c'est-à-dire la prise de commandes par téléphone ou par internet et la préparation de colis que les clients viennent ensuite récupérer en boutique. Une activité rendue plus difficile pour les deux tiers des commerçants qui ne disposent pas de site internet...

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a fait part ce weekend dans Le Parisien et sur BFM Politique de sa volonté de renforcer la présence sur Internet des commerces de proximité . "Un magasin sur trois seulement a un site Internet ! Il faut que ça change", a-t-il affirmé. Le locataire de Bercy a annoncé que " 100 millions d'euros seront débloqués pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur digitalisation ", avec un objectif clair "qu'il y ait moins de la moitié des petits commercants qui ne soient pas digitalisés" à la sortie de la crise.

Le ministre a également expliqué avoir "demandé au directeur général de La Poste d'accompagner toutes les communes à mettre en place des plates-formes digitales - appelées Ma Ville, Mon Shopping - sur lesquelles vous pouvez trouver l'ensemble des commerces de votre ville et acheter en ligne des produits". Et pour que "chaque commerce ait son site Internet", le gouvernement "met à disposition, sur la page l'Offre préférentielle commerçants' du site economie.gouv.fr, une liste permettant à chaque commerçant de savoir quel est l'outil le plus adapté à son développement digital ", a-t-il encore indiqué.

Par ailleurs le produit des ventes retirées chez les commerçants en "click & collect" ne sera pas "déduit du chiffre d'affaires perdu pour l'accès au fonds de solidarité ", a précisé le ministre. Il cite en exemple un commerçant qui a eu 6.000 euros de chiffre d'affaires en 2019, et rien pour ce même mois en 2020, il obtiendra 6.000 euros d'aide, quelle que soit la somme obtenue par le biais des commandes.

Le ministre a également " invité tous les Français à faire preuve d'un comportement patriotique et à favoriser le commerce de proximité ". "Si vous pouvez trouver votre jouet dans un commerce de proximité, votre livre chez un libraire indépendant et qu'il suffit de passer un coup de fil pour le commander, faites-le ! Vous soutenez votre commerçant de proximité et vous participez à la relance de l'activité française", a-t-il renchéri.