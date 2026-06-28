 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un fils d'ayatollah blâme le parcours de l'Irak
information fournie par So Foot 28/06/2026 à 00:32

Un fils d'ayatollah blâme le parcours de l'Irak

Un fils d'ayatollah blâme le parcours de l'Irak

Oyé, oyé habitants de Bagdad Al-Sadr arrive, vous n’êtes pas de taille . Pour son retour en Coupe du monde 40 ans après, l’Irak a perdu ses trois rencontres, dont la dernière vendredi soir sur un score fleuve (5-0) contre le Sénégal. Le parcours raté des Lions de la Mésopotamie a suscité plusieurs réactions au pays des deux fleuves.

« Ne pas rester silencieux face à la performance désastreuse  »

Fils d’un ayatollah chiite exécuté par Saddam Hussein et homme politique influent en Irak, Moqtada Al-Sadr a exprimé son mécontentement dans un communiqué publié par son porte-parole ce samedi. Chef du mouvement sadriste, qui dispose aussi d’une branche militaire, l’armée du Mahdi, Al-Sadr a affirmé que « nous ne devons pas rester silencieux face à la performance désastreuse de l’équipe nationale irakienne lors de la Coupe du monde. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank