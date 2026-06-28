Un fils d'ayatollah blâme le parcours de l'Irak

Oyé, oyé habitants de Bagdad Al-Sadr arrive, vous n’êtes pas de taille . Pour son retour en Coupe du monde 40 ans après, l’Irak a perdu ses trois rencontres, dont la dernière vendredi soir sur un score fleuve (5-0) contre le Sénégal. Le parcours raté des Lions de la Mésopotamie a suscité plusieurs réactions au pays des deux fleuves.

« Ne pas rester silencieux face à la performance désastreuse »

Fils d’un ayatollah chiite exécuté par Saddam Hussein et homme politique influent en Irak, Moqtada Al-Sadr a exprimé son mécontentement dans un communiqué publié par son porte-parole ce samedi. Chef du mouvement sadriste, qui dispose aussi d’une branche militaire, l’armée du Mahdi, Al-Sadr a affirmé que « nous ne devons pas rester silencieux face à la performance désastreuse de l’équipe nationale irakienne lors de la Coupe du monde. » …

MBC pour SOFOOT.com