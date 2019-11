Un festival d'art vidéo, des massages, du moka à foison... Les 7 idées de la semaine

Des livres, une expo sur les hôtels ou une bière ? « M Le magazine du Monde » goûte à tous les domaines afin de vous proposer une activité par jour.

Rencontres du troisième type à Nice

Durant dix jours à Nice, le festival d'art vidéo et d'art contemporain OVNi investit une vingtaine de musées, appartements, hôtels... Pour cette édition, le festival a imaginé des projections consacrées aux lieux (au Musée Matisse, une expo sur la relation du peintre fauviste au cinéma) et des cartes blanches (le vidéaste Ange Leccia à la chapelle de la Providence). Quatre hôtels accueilleront des vidéos dans leurs chambres et parties communes. Le West End, sur la promenade des Anglais, proposera un focus sur la scène israélienne. Un rendez-vous aussi professionnel puisque vingt galeries d'art vidéo du monde entier investissent l'Hôtel Windsor avec les œuvres (à vendre) de leurs artistes.

Festival OVNi, du 22 novembre au 1er décembre, à Nice.

Vue sur des chambres

Les hôtels n'ont pas toujours accueilli des expositions. A quoi ressemblaient les premiers trois étoiles, et quelle sera la physionomie des lobbys et des chambres de demain ? Jusqu'au 12 janvier, le Pavillon de l'Arsenal, centre d'urbanisme et d'architecture de Paris, consacre une exposition à l'hôtel. De l'ouverture, en 1818, du Meurice, premier établissement au confort moderne, aux formes expérimentées aujourd'hui (hôtels éphémères, monochambres, sans réception...) en passant par les structures monumentales développées dans les années 1950-1960 pour accompagner le tourisme de masse, les accrochages racontent comment le secteur s'est transformé au fil des évolutions sociétales. Pour ancrer l'exposition dans la question climatique, des architectes, comme Lina Ghotmeh, les agences Ciguë et Vorbot, ont réalisé des prototypes à échelle 1 de chambre modulable ou de salle de bains économe en eau. Le 19 novembre, de 19 heures à 23 heures, ces installations seront présentées au public par les architectes et les commissaires de l'exposition.

