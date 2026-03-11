 Aller au contenu principal
Un Federico Valverde déchaîné colle un triplé en une mi-temps à Manchester City
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 22:02

Merci le football, merci Valverde ! Mais qu’a mangé l’Uruguayen ce matin au petit dej’ ? Impressionnant en première période, Federico Valverde a collé dans le plus grand des calmes un triplé en une mi-temps à Manchester City . Grâce à lui, son Real Madrid fait la course en tête à la pause de ce huitième de finale aller. En l’absence de Kylian Mbappé, le capitaine merengue assure l’intérim de la meilleure des manières.

LE REAL MADRID ET VALVERDE FONT PLIER MANCHESTER CITY EN 27 MINUTES 🤯 L'Uruguayen s'offre un doublé et les Merengue font le break face aux hommes de Guardiola 👀#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/pC7zIPk0d5…

TJ pour SOFOOT.com

  • Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
    Kvaratskhelia : « On a montré qu'on était capable de tout »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:48 

    Létal. Auteur d’une entrée fantastique et d’un doublé lors de la large victoire du Paris-SG (5-2) sur Chelsea ce mercredi , Khvicha Kvaratskhelia, logiquement élu homme du match, avait forcément le sourire après cette prestation aboutie en huitième de finale aller ... Lire la suite

  • Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
    Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:33 

    L’heure des lamentations. Concassé par le PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le défenseur de Chelsea Wesley Fofana n’a pas mâché ses mots au micro de Canal+ après la rencontre : « À ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre ... Lire la suite

  • Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    Bradley Barcola : « Ce but me fait du bien »
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:20 

    Libéré, délivré. Auteur du premier but parisien lors de la large victoire face à Chelsea (5-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Bradley Barcola, qui n’avait pas marqué en C1 depuis plus d’un an , s’est exprimé au micro de Canal+ ... Lire la suite

  • La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal
    La surprise Bodø/Glimt ne fait qu'une bouchée du Sporting Portugal
    information fournie par So Foot 11.03.2026 23:11 

    Bodø/Glimt 3-0 Sporting Portugal Buts : Fet (SP, 32 e ), Blomberg (45 e +1) et Hogh (71 e ) pour Bodø Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

