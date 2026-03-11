Un Federico Valverde déchaîné colle un triplé en une mi-temps à Manchester City

Merci le football, merci Valverde ! Mais qu’a mangé l’Uruguayen ce matin au petit dej’ ? Impressionnant en première période, Federico Valverde a collé dans le plus grand des calmes un triplé en une mi-temps à Manchester City . Grâce à lui, son Real Madrid fait la course en tête à la pause de ce huitième de finale aller. En l’absence de Kylian Mbappé, le capitaine merengue assure l’intérim de la meilleure des manières.

LE REAL MADRID ET VALVERDE FONT PLIER MANCHESTER CITY EN 27 MINUTES 🤯 L'Uruguayen s'offre un doublé et les Merengue font le break face aux hommes de Guardiola 👀#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/pC7zIPk0d5…

TJ pour SOFOOT.com