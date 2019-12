Un exercice militaire à l'origine de la rumeur sur la mort d'Elizabeth II

C'est tout un pays qui a tremblé le temps de quelques heures. Le dimanche 1er décembre, une folle rumeur a circulé au Royaume-Uni : la reine Elizabeth serait morte d'une crise cardiaque. La nouvelle a dans un premier temps été diffusée sur un groupe WhatsApp, avant d'être très largement reprise sur les réseaux sociaux.Lire aussi Shocking : la Royal Navy tombe-t-elle en ruine ?Sur Twitter notamment, les hashtags #GodSaveTheQueen et #QueenDead figuraient parmi les plus repris. Face à l'ampleur de la situation, Buckingham Palace a même été forcé de démentir la rumeur. The News explique qu'un exercice militaire de la Royal Navy serait à l'origine du malentendu.CoïncidenceTout est parti de la base de la marine et de l'armée britanniques située à Yeovil en Angleterre. Une opération militaire, utilisant le nom de code London Bridge, a eu lieu avec le personnel sur place. Mais cet intitulé a priori banal se trouve être celui utilisé pour annoncer le décès de la monarque via des lignes sécurisées, afin de prévenir le Premier ministre.Lire aussi L'interview du prince Andrew donne des sueurs froides à Elizabeth IIUne personne aurait eu vent du nom de l'exercice militaire, l'interprétant comme la mort de la reine d'Angleterre. La fausse nouvelle aurait ensuite été transmise à un ami avant d'atterrir sur le téléphone d'un certain Gibbo. C'est une capture d'écran d'un groupe de la messagerie instantanée WhatsApp, dont faisait partie...