Un ex de Premier League se fait écraser par un jardinier
GTA VI n’est pas encore sorti, et pourtant… Andros Townsend s’échauffait tranquillement avant le coup d’envoi PT Prachuap-Pattani, rencontre de Thaï League 1, quand le jardinier du stade lui a tout bonnement roulé dessus . L’ancien Spurs s’est fait percuter puis écraser la jambe par un bonhomme aux commandes d’un rouleau compresseur utilisé pour aplanir la pelouse .
Comme le rapporte ESPN , le type s’est relevé et a tout de même disputé quelques minutes de la partie en fin de match, honorant la victoire 3-0 de sa bande.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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