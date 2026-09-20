Un ex de Premier League se fait écraser par un jardinier

Un ex de Premier League se fait écraser par un jardinier

GTA VI n’est pas encore sorti, et pourtant… Andros Townsend s’échauffait tranquillement avant le coup d’envoi PT Prachuap-Pattani, rencontre de Thaï League 1, quand le jardinier du stade lui a tout bonnement roulé dessus . L’ancien Spurs s’est fait percuter puis écraser la jambe par un bonhomme aux commandes d’un rouleau compresseur utilisé pour aplanir la pelouse .

Comme le rapporte ESPN , le type s’est relevé et a tout de même disputé quelques minutes de la partie en fin de match, honorant la victoire 3-0 de sa bande.…

SW pour SOFOOT.com