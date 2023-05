information fournie par So Foot • 10/05/2023 à 16:36

Un ex-agent de joueurs liés à l’OM condamné à de la prison avec sursis

Licence to Aklil.

Karim Aklil, ex-agent de joueurs qui a négocié les contrats de plusieurs footballeurs avec l’Olympique de Marseille, a été condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour avoir signé quatre contrats alors qu’il n’était pas détenteur de la licence que délivre la FFF. Il devra également s’acquitter d’une amende de 15 000 euros en plus de devoir verser 1 euro symbolique à la FFF et la LFP qui s’étaient constituées partie civile, sans compter 5000 euros supplémentaires pour préjudice d’image à l’OM.…

GD pour SOFOOT.com