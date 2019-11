Un Euro 2020 pas écolo ? Un « faux procès », selon Daniel Cohn-Bendit

L'ancien député écologiste européen est un grand amateur de football depuis toujours. Il prend le contre-pied des commentaires concernant un Euro 2020 qui serait catastrophique en termes d'empreinte carbone...Certains s'émeuvent qu'un Euro de football avec douze villes organisatrices réparties dans toute l'Europe serait une aberration écologique. Partagez-vous cet avis ?DANIEL COHN-BENDIT.(Ironique) Organiser une Coupe du monde dans un tout petit Etat, avec peu de déplacements, comme le Qatar, vous trouvez que c'est bien pour l'empreinte carbone, vous ? Il faut arrêter ce genre de considérations. Ou alors on cesse d'organiser des Championnats d'Europe et des coupes du monde sous prétexte qu'il y a des déplacements. On n'a pas dit cela du Mondial en Russie en 2018 alors que les distances entre les stades étaient énormes. Et même si on faisait l'Euro en Belgique par exemple, vous croyez que les supporters russes, ukrainiens ou même grecs et turcs resteraient chez eux ? Non, ils prendraient l'avion ! Franchement, c'est un faux procès de parler d'écologie pour l'Euro 2020. On peut aussi être jusqu'au-boutiste et transformer le foot en e-Sport avec des gens qui joueraient et regarderaient cela de leur ordinateur. Ce genre de compétition, par définition, oblige les gens à se déplacer.Vous n'êtes donc pas choqué ?Si je dois l'être, alors il faut arrêter immédiatement toutes les championnats nationaux de tous les sports aux Etats-Unis tellement cela demande des déplacements en avion ! J'ai beau être un écolo, je n'ai pas qu'une paire de lunettes : ce n'est pas là qu'il faut porter le combat.Et le fait que cet Euro 2020 ne soit pas identifié à un ou deux pays organisateurs comme à l'accoutumée gêne-t-il l'amateur de football que vous êtes ?Mais non. Il y aura autant d'intensité lors des matchs et des avant-matchs. Le spectacle sera le même que d'habitude. En plus, les demi-finales ...