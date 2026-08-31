Un espoir nantais quitte les Canaris pour la Suisse
Du jaune pour du jaune. Herba Guirassy quitte le FC Nantes et s’engage aux Young Boys de Berne jusqu’en 2030 , a annoncé le club suisse ce lundi. Le montant de l’indemnité de transfert s’élève à 5 millions d’euros, selon L’Équipe , pour celui qui aura disputé son dernier de ses 46 matchs professionnels avec la tunique des Canaris ce samedi face à Guingamp (une passe décisive).
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