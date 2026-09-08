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Un espoir lyonnais s'envole en Arabie saoudite
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 14:28
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Un espoir lyonnais s'envole en Arabie saoudite

Un espoir lyonnais s'envole en Arabie saoudite

Un cavalier au golf. Ou plutôt Mathys de Carvalho s’envole pour le Golfe. Comme attendu, le pur-sang lyonnais a officiellement signé à Al-Diriyah, en Arabie saoudite, pour une somme aux alentours du million d’euros et une durée de contrat de trois saisons.

La fin d’une ère pour un joueur qui était jusque-là resté fidèle à l’Olympique lyonnais, de l’académie à ses premiers pas en pro, la saison dernière, durant laquelle l’international espoir portugais avait pris part à 21 rencontres des Gones.…

ABS pour SOFOOT.com

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