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Un espoir déchu d'Arsenal quitte définitivement le club
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 18:20
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Un espoir déchu d'Arsenal quitte définitivement le club

Un espoir déchu d'Arsenal quitte définitivement le club

À peine revenu, déjà reparti. Vous l’aviez peut-être oublié, mais Fábio Vieira est encore un joueur d’Arsenal. Plus pour longtemps. Prêté la saison dernière au Hambourg SV, le milieu de terrain portugais retourne en Allemagne.

Selon Sky Sport Germany, Vieira va signer un contrat de quatre ans. Les Gunners toucheront une indemnité de 9 millions d’euros, alors qu’ils l’avaient acheté 35 millions en 2022 au FC Porto. Une très belle opération financière.…

LP pour SOFOOT.com

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